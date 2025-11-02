ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Make CRO Great Again είναι 0.0005411 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MCGA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MCGA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MCGA

Πληροφορίες Τιμής MCGA

Τι είναι το MCGA

Επίσημος Ιστότοπος MCGA

Tokenomics MCGA

Προβλέψεις Τιμών MCGA

Make CRO Great Again Λογότ.

Make CRO Great Again Τιμή (MCGA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MCGA σε USD

$0.00054105
-0.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Make CRO Great Again (MCGA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:50:17 (UTC+8)

Make CRO Great Again (MCGA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00053683
Κατώτ. 24H
$ 0.00055359
Υψηλ. 24H

$ 0.00053683
$ 0.00055359
$ 0.00270858
$ 0.00035438
-0.41%

-0.46%

-10.31%

-10.31%

Make CRO Great Again (MCGA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0005411. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MCGA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00053683 και ενός υψηλού $ 0.00055359, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MCGA είναι $ 0.00270858, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00035438.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MCGA έχει αλλάξει κατά -0.41% την τελευταία ώρα, -0.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Make CRO Great Again (MCGA) Πληροφορίες αγοράς

$ 540.88K
--
$ 540.88K
1.00B
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Make CRO Great Again είναι $ 540.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MCGA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 540.88K

Make CRO Great Again (MCGA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Make CRO Great Again σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Make CRO Great Again σε USD ήταν $ -0.0001913284.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Make CRO Great Again σε USD ήταν $ -0.0003933933.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Make CRO Great Again σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.46%
30 ημέρες$ -0.0001913284-35.35%
60 Ημέρες$ -0.0003933933-72.70%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Make CRO Great Again (MCGA)

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Make CRO Great Again (MCGA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Make CRO Great Again Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Make CRO Great Again (MCGA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Make CRO Great Again (MCGA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Make CRO Great Again.

Ελέγξτε την Make CRO Great Again πρόβλεψη τιμής τώρα!

MCGA σε Τοπικά Νομίσματα

Make CRO Great Again (MCGA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Make CRO Great Again (MCGA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MCGA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Make CRO Great Again (MCGA)

Πόσο αξίζει το Make CRO Great Again (MCGA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MCGA στο USD είναι 0.0005411 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MCGA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MCGA σε USD είναι $ 0.0005411. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Make CRO Great Again;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MCGA είναι $ 540.88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MCGA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MCGA είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MCGA;
Το MCGA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00270858 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MCGA;
Το MCGA είχε τιμή ATL ύψους 0.00035438 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MCGA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MCGA είναι -- USD.
Θα ανέβει το MCGA υψηλότερα φέτος;
Το MCGA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MCGA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Make CRO Great Again (MCGA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

