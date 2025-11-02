Make CRO Great Again (MCGA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00053683 $ 0.00053683 $ 0.00053683 Κατώτ. 24H $ 0.00055359 $ 0.00055359 $ 0.00055359 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00053683$ 0.00053683 $ 0.00053683 Υψηλ. 24H $ 0.00055359$ 0.00055359 $ 0.00055359 Υψηλή συνέχεια $ 0.00270858$ 0.00270858 $ 0.00270858 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00035438$ 0.00035438 $ 0.00035438 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.31%

Make CRO Great Again (MCGA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0005411. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MCGA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00053683 και ενός υψηλού $ 0.00055359, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MCGA είναι $ 0.00270858, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00035438.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MCGA έχει αλλάξει κατά -0.41% την τελευταία ώρα, -0.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Make CRO Great Again (MCGA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 540.88K$ 540.88K $ 540.88K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 540.88K$ 540.88K $ 540.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Make CRO Great Again είναι $ 540.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MCGA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 540.88K