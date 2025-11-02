Main Street USD (MSUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.994112 $ 0.994112 $ 0.994112 Κατώτ. 24H $ 0.999481 $ 0.999481 $ 0.999481 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.994112$ 0.994112 $ 0.994112 Υψηλ. 24H $ 0.999481$ 0.999481 $ 0.999481 Υψηλή συνέχεια $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Χαμηλότερη τιμή $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.49%

Main Street USD (MSUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.998911. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.994112 και ενός υψηλού $ 0.999481, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSUSD είναι $ 2.0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.979364.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSUSD έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Main Street USD (MSUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.77M 2.77M 2.77M Συνολικός Όγκος 2,769,043.892585132 2,769,043.892585132 2,769,043.892585132

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Main Street USD είναι $ 2.77M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSUSD είναι 2.77M, με συνολική προσφορά 2769043.892585132. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.77M