Mahina Token (MHNA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00040036 $ 0.00040036 $ 0.00040036 Κατώτ. 24H $ 0.00040811 $ 0.00040811 $ 0.00040811 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00040036$ 0.00040036 $ 0.00040036 Υψηλ. 24H $ 0.00040811$ 0.00040811 $ 0.00040811 Υψηλή συνέχεια $ 0.00074806$ 0.00074806 $ 0.00074806 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00029756$ 0.00029756 $ 0.00029756 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.87%

Mahina Token (MHNA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0004005. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MHNA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00040036 και ενός υψηλού $ 0.00040811, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MHNA είναι $ 0.00074806, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00029756.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MHNA έχει αλλάξει κατά -0.09% την τελευταία ώρα, -0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mahina Token (MHNA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mahina Token είναι $ 4.01M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MHNA είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.01M