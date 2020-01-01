Magaverse (MVRS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Magaverse (MVRS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mvrs.wtf

Magaverse (MVRS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Magaverse (MVRS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 100.03K Συνολική προμήθεια: $ 999.68M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.68M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 100.03K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.082133 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010006

Tokenomics Magaverse (MVRS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Magaverse (MVRS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MVRS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MVRS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MVRS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MVRS token!

Πρόβλεψη Τιμής MVRS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MVRS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MVRS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

