Magallaneer (MAGAL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00114614 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.76% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.58%

Magallaneer (MAGAL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAGAL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAGAL είναι $ 0.00114614, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAGAL έχει αλλάξει κατά -0.76% την τελευταία ώρα, -0.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Magallaneer (MAGAL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 308.99K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 308.99K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.74M Συνολικός Όγκος 999,738,989.608949

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Magallaneer είναι $ 308.99K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAGAL είναι 999.74M, με συνολική προσφορά 999738989.608949. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 308.99K