MAGA Coin BSC (MAGA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02304683$ 0.02304683 $ 0.02304683 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004689$ 0.00004689 $ 0.00004689 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.51%

MAGA Coin BSC (MAGA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0001546. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAGA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAGA είναι $ 0.02304683, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004689.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAGA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MAGA Coin BSC (MAGA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Προμήθεια Κυκλοφορίας 202.68M 202.68M 202.68M Συνολικός Όγκος 202,680,828.55212143 202,680,828.55212143 202,680,828.55212143

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MAGA Coin BSC είναι $ 31.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAGA είναι 202.68M, με συνολική προσφορά 202680828.55212143. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.33K