MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00014639 Υψηλ. 24H $ 0.00017534 Υψηλή συνέχεια $ 0.00032125 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005047 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.79% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +51.21%

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014641. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAFIA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00014639 και ενός υψηλού $ 0.00017534, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAFIA είναι $ 0.00032125, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005047.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAFIA έχει αλλάξει κατά -1.79% την τελευταία ώρα, -12.38% τις τελευταίες 24 ώρες και +51.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 73.24K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 146.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MAFIA AI by Virtuals είναι $ 73.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAFIA είναι 500.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 146.48K