Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mad Meerkat Optimizer (MMO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mad Meerkat Optimizer (MMO) MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! Επίσημη ιστοσελίδα: https://vaults.mm.finance/vault Αγοράστε MMO τώρα!

Mad Meerkat Optimizer (MMO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mad Meerkat Optimizer (MMO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 94.64K $ 94.64K $ 94.64K Συνολική προμήθεια: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 95.05K $ 95.05K $ 95.05K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 17.41 $ 17.41 $ 17.41 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00964444 $ 0.00964444 $ 0.00964444 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01971952 $ 0.01971952 $ 0.01971952 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Tokenomics Mad Meerkat Optimizer (MMO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mad Meerkat Optimizer (MMO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MMO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MMO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MMO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MMO token!

Πρόβλεψη Τιμής MMO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MMO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MMO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MMO Token τώρα!

