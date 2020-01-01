Lynk Coin (LYNK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Lynk Coin (LYNK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Lynk Coin (LYNK) $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://holdlynk.xyz Αγοράστε LYNK τώρα!

Lynk Coin (LYNK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Lynk Coin (LYNK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Συνολική προμήθεια: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 233.46M $ 233.46M $ 233.46M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00343536 $ 0.00343536 $ 0.00343536 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00526991 $ 0.00526991 $ 0.00526991 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Lynk Coin (LYNK)

Tokenomics Lynk Coin (LYNK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Lynk Coin (LYNK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LYNK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LYNK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LYNK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LYNK token!

Πρόβλεψη Τιμής LYNK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LYNK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LYNK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LYNK Token τώρα!

