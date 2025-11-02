Lympo Market (LMT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.77%

Lympo Market (LMT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LMT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LMT είναι $ 1.76, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LMT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lympo Market (LMT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 74.02K$ 74.02K $ 74.02K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 596.01K$ 596.01K $ 596.01K Προμήθεια Κυκλοφορίας 155.25M 155.25M 155.25M Συνολικός Όγκος 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lympo Market είναι $ 74.02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LMT είναι 155.25M, με συνολική προσφορά 1250000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 596.01K