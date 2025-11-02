Lunos (UNO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00148529 $ 0.00148529 $ 0.00148529 Κατώτ. 24H $ 0.0015797 $ 0.0015797 $ 0.0015797 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00148529$ 0.00148529 $ 0.00148529 Υψηλ. 24H $ 0.0015797$ 0.0015797 $ 0.0015797 Υψηλή συνέχεια $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00148529$ 0.00148529 $ 0.00148529 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.19%

Lunos (UNO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0015222. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UNO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00148529 και ενός υψηλού $ 0.0015797, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UNO είναι $ 1.24, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00148529.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UNO έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, +1.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lunos (UNO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 353.13K$ 353.13K $ 353.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 483.25K$ 483.25K $ 483.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 231.99M 231.99M 231.99M Συνολικός Όγκος 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lunos είναι $ 353.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UNO είναι 231.99M, με συνολική προσφορά 317470452.8070446. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 483.25K