Lumoz (MOZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00032293 $ 0.00032293 $ 0.00032293 Κατώτ. 24H $ 0.0004091 $ 0.0004091 $ 0.0004091 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00032293$ 0.00032293 $ 0.00032293 Υψηλ. 24H $ 0.0004091$ 0.0004091 $ 0.0004091 Υψηλή συνέχεια $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00030554$ 0.00030554 $ 0.00030554 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +23.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.88%

Lumoz (MOZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00040217. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00032293 και ενός υψηλού $ 0.0004091, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOZ είναι $ 0.03642493, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00030554.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOZ έχει αλλάξει κατά +2.72% την τελευταία ώρα, +23.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lumoz (MOZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 580.67K$ 580.67K $ 580.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.45B 1.45B 1.45B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lumoz είναι $ 580.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOZ είναι 1.45B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.01M