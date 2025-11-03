Lulu the Ostrich (LULU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.32%

Lulu the Ostrich (LULU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LULU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LULU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LULU έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +3.07% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lulu the Ostrich (LULU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.93M 999.93M 999.93M Συνολικός Όγκος 999,927,473.3870248 999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lulu the Ostrich είναι $ 9.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LULU είναι 999.93M, με συνολική προσφορά 999927473.3870248. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.23K