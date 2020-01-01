LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το LuckysLeprecoin (LUCKYSLP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Lucky’s Leprecoin derives its inspiration from Irish folklore, symbolizing luck and fortune. Our mission is to provide a fun, engaging, and rewarding experience for holders, built on a community-driven approach. "Lucky's Leprecoin" represents a tokenized form of this communal spirit. Lucky's Leprecoin operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 token standard. This ensures compatibility with popular wallets and exchanges and provides robust, decentralized security measures. Additionally, Ethereum's smart contract capability enables functionalities such as staking and yield farming. While Lucky's Leprecoin serves as a speculative asset, it also encourages charitable actions. Moreover, partnerships with NFT artists and gaming platforms are in discussion to widen Lucky's Leprecoin's applicability. Security is paramount for Lucky's Leprecoin and to tackle potential 'rug pulls', initial liquidity is locked at launch for 3 months, the liquidity lock was extended for 5 years. Lucky's Leprecoin follows a fair token distribution policy. The total supply is 711 billion tokens, with 100% distributed to Uniswap V2 during the initial sale. Επίσημη ιστοσελίδα: https://luckysleprecoin.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://sites.google.com/view/luckysleprecoin/whitepaper?authuser=0 Αγοράστε LUCKYSLP τώρα!

LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LuckysLeprecoin (LUCKYSLP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 61.98K $ 61.98K $ 61.98K Συνολική προμήθεια: $ 711.00B $ 711.00B $ 711.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 604.69B $ 604.69B $ 604.69B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 72.88K $ 72.88K $ 72.88K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή LuckysLeprecoin (LUCKYSLP)

Tokenomics LuckysLeprecoin (LUCKYSLP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LUCKYSLP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LUCKYSLP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LUCKYSLP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LUCKYSLP token!

