Lucky Moon (LUCKYMOON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.47%

Lucky Moon (LUCKYMOON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LUCKYMOON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LUCKYMOON είναι $ 0.00265184, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LUCKYMOON έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -5.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -36.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lucky Moon (LUCKYMOON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 88.91K$ 88.91K $ 88.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 88.91K$ 88.91K $ 88.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00B 21.00B 21.00B Συνολικός Όγκος 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lucky Moon είναι $ 88.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LUCKYMOON είναι 21.00B, με συνολική προσφορά 21000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 88.91K