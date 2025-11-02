Louie (LOUIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Louie (LOUIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00159851. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOUIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00158021 και ενός υψηλού $ 0.00166505, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOUIE είναι $ 0.01063902, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOUIE έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -3.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Louie (LOUIE) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Louie είναι $ 1.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOUIE είναι 999.41M, με συνολική προσφορά 999411127.274. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.60M