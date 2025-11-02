Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 Χαμηλότερη τιμή $ 108,449$ 108,449 $ 108,449 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $111,142. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ENZOBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ENZOBTC είναι $ 115,819, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 108,449.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ENZOBTC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 124.60M$ 124.60M $ 124.60M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 118.59M$ 118.59M $ 118.59M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.07K 1.07K 1.07K Συνολικός Όγκος 1,067.02911143 1,067.02911143 1,067.02911143

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lorenzo Wrapped Bitcoin είναι $ 124.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ENZOBTC είναι 1.07K, με συνολική προσφορά 1067.02911143. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 118.59M