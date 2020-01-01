Looped Hype (LHYPE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Looped Hype (LHYPE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Looped Hype (LHYPE) loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Επίσημη ιστοσελίδα: https://loopedhype.com/ Αγοράστε LHYPE τώρα!

Looped Hype (LHYPE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Looped Hype (LHYPE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 50.45M $ 50.45M $ 50.45M Συνολική προμήθεια: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 50.45M $ 50.45M $ 50.45M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 50.36 $ 50.36 $ 50.36 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 Τρέχουσα τιμή: $ 47.02 $ 47.02 $ 47.02 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Looped Hype (LHYPE)

Tokenomics Looped Hype (LHYPE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Looped Hype (LHYPE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LHYPE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LHYPE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LHYPE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LHYPE token!

