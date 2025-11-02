Looks Good (SENDIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -50.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -50.73%

Looks Good (SENDIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SENDIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SENDIT είναι $ 0.00683355, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SENDIT έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, +0.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -50.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Looks Good (SENDIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 156.59K$ 156.59K $ 156.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 549.97M 549.97M 549.97M Συνολικός Όγκος 999,965,939.786214 999,965,939.786214 999,965,939.786214

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Looks Good είναι $ 86.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SENDIT είναι 549.97M, με συνολική προσφορά 999965939.786214. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 156.59K