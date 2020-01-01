LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το LOGOSAI (LOGOS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες LOGOSAI (LOGOS) Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with "The Omni-Voice", structured video content presented by Omni through his ever learning experiences. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.thelogos.ai

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LOGOSAI (LOGOS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.63K $ 21.63K $ 21.63K Συνολική προμήθεια: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.63K $ 21.63K $ 21.63K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00753489 $ 0.00753489 $ 0.00753489 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή LOGOSAI (LOGOS)

Tokenomics LOGOSAI (LOGOS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LOGOSAI (LOGOS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LOGOS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LOGOS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LOGOS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LOGOS token!

Πρόβλεψη Τιμής LOGOS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LOGOS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LOGOS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

