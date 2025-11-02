LNKD Networks (LNKD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00015085 $ 0.00015085 $ 0.00015085 Κατώτ. 24H $ 0.00015616 $ 0.00015616 $ 0.00015616 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00015085$ 0.00015085 $ 0.00015085 Υψηλ. 24H $ 0.00015616$ 0.00015616 $ 0.00015616 Υψηλή συνέχεια $ 0.00024966$ 0.00024966 $ 0.00024966 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00014973$ 0.00014973 $ 0.00014973 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.37%

LNKD Networks (LNKD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015112. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LNKD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015085 και ενός υψηλού $ 0.00015616, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LNKD είναι $ 0.00024966, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00014973.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LNKD έχει αλλάξει κατά -0.42% την τελευταία ώρα, -2.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LNKD Networks (LNKD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 58.11K$ 58.11K $ 58.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 151.09K$ 151.09K $ 151.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 384.61M 384.61M 384.61M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LNKD Networks είναι $ 58.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LNKD είναι 384.61M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 151.09K