LMGroupToken (LMGX) Tokenomics

Πληροφορίες LMGroupToken (LMGX) The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming. Επίσημη ιστοσελίδα: https://lmgxtoken.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://lmgxtoken.com/assets/docs/WHITEPAPER.pdf Αγοράστε LMGX τώρα!

LMGroupToken (LMGX) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.90M
Συνολική προμήθεια: $ 100.00M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 163.22K
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.17B
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 11.77
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.154757
Τρέχουσα τιμή: $ 11.74

Tokenomics LMGroupToken (LMGX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LMGroupToken (LMGX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LMGX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LMGX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LMGX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LMGX token!

Πρόβλεψη Τιμής LMGX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LMGX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LMGX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LMGX Token τώρα!

