Live Ai (LAU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03125867$ 0.03125867 $ 0.03125867 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.95%

Live Ai (LAU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03131108. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LAU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LAU είναι $ 1.32, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03125867.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LAU έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -5.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Live Ai (LAU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Live Ai είναι $ 31.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LAU είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.31K