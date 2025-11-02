Little Pepe (LILPEPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0011867 $ 0.0011867 $ 0.0011867 Κατώτ. 24H $ 0.00123553 $ 0.00123553 $ 0.00123553 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0011867$ 0.0011867 $ 0.0011867 Υψηλ. 24H $ 0.00123553$ 0.00123553 $ 0.00123553 Υψηλή συνέχεια $ 0.052252$ 0.052252 $ 0.052252 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000033$ 0.000033 $ 0.000033 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.73%

Little Pepe (LILPEPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00122622. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LILPEPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0011867 και ενός υψηλού $ 0.00123553, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LILPEPE είναι $ 0.052252, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000033.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LILPEPE έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, +2.95% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Little Pepe (LILPEPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 122.62K$ 122.62K $ 122.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 122.62K$ 122.62K $ 122.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Little Pepe είναι $ 122.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LILPEPE είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 122.62K