Η σημερινή ζωντανή τιμή Little Buck είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LITTLEBUCK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LITTLEBUCK εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Little Buck είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LITTLEBUCK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LITTLEBUCK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LITTLEBUCK

Πληροφορίες Τιμής LITTLEBUCK

Τι είναι το LITTLEBUCK

Επίσημος Ιστότοπος LITTLEBUCK

Tokenomics LITTLEBUCK

Προβλέψεις Τιμών LITTLEBUCK

Little Buck Λογότ.

Little Buck Τιμή (LITTLEBUCK)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LITTLEBUCK σε USD

--
----
-3.50%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Little Buck (LITTLEBUCK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:49:23 (UTC+8)

Little Buck (LITTLEBUCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-3.55%

-12.61%

-12.61%

Little Buck (LITTLEBUCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LITTLEBUCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LITTLEBUCK είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LITTLEBUCK έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -3.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Little Buck (LITTLEBUCK) Πληροφορίες αγοράς

$ 14.44K
$ 14.44K$ 14.44K

--
----

$ 14.44K
$ 14.44K$ 14.44K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,060.554961
999,637,060.554961 999,637,060.554961

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Little Buck είναι $ 14.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LITTLEBUCK είναι 999.64M, με συνολική προσφορά 999637060.554961. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.44K

Little Buck (LITTLEBUCK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Little Buck σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Little Buck σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Little Buck σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Little Buck σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.55%
30 ημέρες$ 0-35.73%
60 Ημέρες$ 0-65.47%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Little Buck (LITTLEBUCK)

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Little Buck (LITTLEBUCK) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Little Buck Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Little Buck (LITTLEBUCK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Little Buck (LITTLEBUCK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Little Buck.

Ελέγξτε την Little Buck πρόβλεψη τιμής τώρα!

LITTLEBUCK σε Τοπικά Νομίσματα

Little Buck (LITTLEBUCK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Little Buck (LITTLEBUCK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LITTLEBUCK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Little Buck (LITTLEBUCK)

Πόσο αξίζει το Little Buck (LITTLEBUCK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LITTLEBUCK στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LITTLEBUCK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LITTLEBUCK σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Little Buck;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LITTLEBUCK είναι $ 14.44K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LITTLEBUCK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LITTLEBUCK είναι 999.64M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LITTLEBUCK;
Το LITTLEBUCK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LITTLEBUCK;
Το LITTLEBUCK είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LITTLEBUCK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LITTLEBUCK είναι -- USD.
Θα ανέβει το LITTLEBUCK υψηλότερα φέτος;
Το LITTLEBUCK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LITTLEBUCK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Little Buck (LITTLEBUCK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

