Little Buck (LITTLEBUCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.61%

Little Buck (LITTLEBUCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LITTLEBUCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LITTLEBUCK είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LITTLEBUCK έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -3.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Little Buck (LITTLEBUCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.64M 999.64M 999.64M Συνολικός Όγκος 999,637,060.554961 999,637,060.554961 999,637,060.554961

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Little Buck είναι $ 14.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LITTLEBUCK είναι 999.64M, με συνολική προσφορά 999637060.554961. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.44K