Lithium Finance (LITH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000829 Υψηλ. 24H $ 0.00000852 Υψηλή συνέχεια $ 0.070537 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000182 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.34%

Lithium Finance (LITH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000846. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LITH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000829 και ενός υψηλού $ 0.00000852, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LITH είναι $ 0.070537, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000182.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LITH έχει αλλάξει κατά +0.24% την τελευταία ώρα, +2.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lithium Finance (LITH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 76.75K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 84.55K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.08B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lithium Finance είναι $ 76.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LITH είναι 9.08B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 84.55K