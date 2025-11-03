ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Lithium Finance είναι 0.00000846 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LITH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LITH εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LITH

Πληροφορίες Τιμής LITH

Τι είναι το LITH

Whitepaper LITH

Επίσημος Ιστότοπος LITH

Tokenomics LITH

Προβλέψεις Τιμών LITH

Lithium Finance Λογότ.

Lithium Finance Τιμή (LITH)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LITH σε USD

+2.00%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
Lithium Finance (LITH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:49:16 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000829
$ 0.00000829$ 0.00000829
Κατώτ. 24H
$ 0.00000852
$ 0.00000852$ 0.00000852
Υψηλ. 24H

$ 0.00000829
$ 0.00000829$ 0.00000829

$ 0.00000852
$ 0.00000852$ 0.00000852

$ 0.070537
$ 0.070537$ 0.070537

$ 0.00000182
$ 0.00000182$ 0.00000182

+0.24%

+2.00%

-0.34%

-0.34%

Lithium Finance (LITH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000846. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LITH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000829 και ενός υψηλού $ 0.00000852, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LITH είναι $ 0.070537, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000182.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LITH έχει αλλάξει κατά +0.24% την τελευταία ώρα, +2.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lithium Finance (LITH) Πληροφορίες αγοράς

$ 76.75K
$ 76.75K$ 76.75K

$ 84.55K
$ 84.55K$ 84.55K

9.08B
9.08B 9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lithium Finance είναι $ 76.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LITH είναι 9.08B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 84.55K

Lithium Finance (LITH) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Lithium Finance σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Lithium Finance σε USD ήταν $ +0.0000026834.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Lithium Finance σε USD ήταν $ +0.0000002390.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Lithium Finance σε USD ήταν $ +0.000001662255938120607.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+2.00%
30 ημέρες$ +0.0000026834+31.72%
60 Ημέρες$ +0.0000002390+2.83%
90 Ημέρες$ +0.000001662255938120607+24.45%

Τι είναι Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Lithium Finance (LITH) Πόρος

Lithium Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Lithium Finance (LITH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Lithium Finance (LITH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Lithium Finance.

Ελέγξτε την Lithium Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

LITH σε Τοπικά Νομίσματα

Lithium Finance (LITH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Lithium Finance (LITH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LITH token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Lithium Finance (LITH)

Πόσο αξίζει το Lithium Finance (LITH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LITH στο USD είναι 0.00000846 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LITH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LITH σε USD είναι $ 0.00000846. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Lithium Finance;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LITH είναι $ 76.75K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LITH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LITH είναι 9.08B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LITH;
Το LITH πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.070537 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LITH;
Το LITH είχε τιμή ATL ύψους 0.00000182 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LITH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LITH είναι -- USD.
Θα ανέβει το LITH υψηλότερα φέτος;
Το LITH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LITH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:49:16 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

