Η σημερινή ζωντανή τιμή LITERALLY NOTHING είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NOTHING σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NOTHING εύκολα στη MEXC τώρα.

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 NOTHING σε USD

--
----
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
LITERALLY NOTHING (NOTHING) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:49:09 (UTC+8)

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.04%

-4.04%

LITERALLY NOTHING (NOTHING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOTHING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOTHING είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOTHING έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -4.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

--
----

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

999.04M
999.04M 999.04M

999,043,209.544365
999,043,209.544365 999,043,209.544365

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LITERALLY NOTHING είναι $ 7.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOTHING είναι 999.04M, με συνολική προσφορά 999043209.544365. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.73K

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από LITERALLY NOTHING σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LITERALLY NOTHING σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LITERALLY NOTHING σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LITERALLY NOTHING σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-21.21%
60 Ημέρες$ 0-22.98%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι LITERALLY NOTHING (NOTHING)

The coin offers nothing The dev does nothing The utility is nothing The goal is nothing The community does nothing

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Πόρος

LITERALLY NOTHING Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το LITERALLY NOTHING (NOTHING) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία LITERALLY NOTHING (NOTHING) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το LITERALLY NOTHING.

Ελέγξτε την LITERALLY NOTHING πρόβλεψη τιμής τώρα!

NOTHING σε Τοπικά Νομίσματα

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του LITERALLY NOTHING (NOTHING) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NOTHING token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με LITERALLY NOTHING (NOTHING)

Πόσο αξίζει το LITERALLY NOTHING (NOTHING) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NOTHING στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NOTHING σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NOTHING σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του LITERALLY NOTHING;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NOTHING είναι $ 7.73K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NOTHING;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NOTHING είναι 999.04M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NOTHING;
Το NOTHING πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NOTHING;
Το NOTHING είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NOTHING;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NOTHING είναι -- USD.
Θα ανέβει το NOTHING υψηλότερα φέτος;
Το NOTHING μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NOTHING πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:49:09 (UTC+8)

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.