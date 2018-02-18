Litecoin Cash (LCC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Litecoin Cash (LCC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Litecoin Cash (LCC) Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners. Επίσημη ιστοσελίδα: https://litecoinca.sh/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://hive.litecoinca.sh/whitepaper.pdf Αγοράστε LCC τώρα!

Litecoin Cash (LCC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Litecoin Cash (LCC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 997.83K $ 997.83K $ 997.83K Συνολική προμήθεια: $ 815.91M $ 815.91M $ 815.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 815.89M $ 815.89M $ 815.89M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 997.85K $ 997.85K $ 997.85K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00122299 $ 0.00122299 $ 0.00122299 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Litecoin Cash (LCC)

Tokenomics Litecoin Cash (LCC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Litecoin Cash (LCC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LCC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LCC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LCC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LCC token!

Πρόβλεψη Τιμής LCC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LCC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LCC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LCC Token τώρα!

