Liquor (LIQ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Liquor (LIQ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Liquor (LIQ) Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui. About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief. Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.beliquoronsui.com/ Αγοράστε LIQ τώρα!

Liquor (LIQ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Liquor (LIQ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 87.65K $ 87.65K $ 87.65K Συνολική προμήθεια: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 87.65K $ 87.65K $ 87.65K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Liquor (LIQ)

Tokenomics Liquor (LIQ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Liquor (LIQ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LIQ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LIQ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LIQ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LIQ token!

Πρόβλεψη Τιμής LIQ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LIQ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LIQ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LIQ Token τώρα!

