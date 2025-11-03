LiquiHub (LIQUI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

LiquiHub (LIQUI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00905129. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIQUI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIQUI είναι $ 0.236031, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00856599.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIQUI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LiquiHub (LIQUI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Προμήθεια Κυκλοφορίας 903.50K 903.50K 903.50K Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LiquiHub είναι $ 8.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIQUI είναι 903.50K, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.05K