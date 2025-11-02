Liquid Staked SOL (LSSOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 187.52 $ 187.52 $ 187.52 Κατώτ. 24H $ 191.07 $ 191.07 $ 191.07 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 187.52$ 187.52 $ 187.52 Υψηλ. 24H $ 191.07$ 191.07 $ 191.07 Υψηλή συνέχεια $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Χαμηλότερη τιμή $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.46%

Liquid Staked SOL (LSSOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $187.75. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LSSOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 187.52 και ενός υψηλού $ 191.07, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LSSOL είναι $ 384.79, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 176.2.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LSSOL έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -0.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Προμήθεια Κυκλοφορίας 11.53K 11.53K 11.53K Συνολικός Όγκος 11,530.776550514 11,530.776550514 11,530.776550514

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Liquid Staked SOL είναι $ 2.17M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LSSOL είναι 11.53K, με συνολική προσφορά 11530.776550514. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.17M