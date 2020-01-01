Liquid Mercury (MERC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Liquid Mercury (MERC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Liquid Mercury (MERC) Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization. Επίσημη ιστοσελίδα: https://liquidmercury.com/ Αγοράστε MERC τώρα!

Liquid Mercury (MERC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Liquid Mercury (MERC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Συνολική προμήθεια: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 29.34M $ 29.34M $ 29.34M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00101985 $ 0.00101985 $ 0.00101985 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00489051 $ 0.00489051 $ 0.00489051 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Liquid Mercury (MERC)

Tokenomics Liquid Mercury (MERC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Liquid Mercury (MERC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MERC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MERC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MERC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MERC token!

Πρόβλεψη Τιμής MERC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MERC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MERC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

