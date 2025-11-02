Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 41.85 $ 41.85 $ 41.85 Κατώτ. 24H $ 44.46 $ 44.46 $ 44.46 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 41.85$ 41.85 $ 41.85 Υψηλ. 24H $ 44.46$ 44.46 $ 44.46 Υψηλή συνέχεια $ 58.94$ 58.94 $ 58.94 Χαμηλότερη τιμή $ 28.4$ 28.4 $ 28.4 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.85% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.54%

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $42.36. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIQUIDHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 41.85 και ενός υψηλού $ 44.46, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIQUIDHYPE είναι $ 58.94, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 28.4.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIQUIDHYPE έχει αλλάξει κατά -0.85% την τελευταία ώρα, -3.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 42.03M$ 42.03M $ 42.03M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 42.03M$ 42.03M $ 42.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 994.43K 994.43K 994.43K Συνολικός Όγκος 994,427.2617486734 994,427.2617486734 994,427.2617486734

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Liquid HYPE Yield είναι $ 42.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIQUIDHYPE είναι 994.43K, με συνολική προσφορά 994427.2617486734. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 42.03M