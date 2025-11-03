Liquid AI (LIQAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.94%

Liquid AI (LIQAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIQAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIQAI είναι $ 0.04366742, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIQAI έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Liquid AI (LIQAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.44K$ 19.44K $ 19.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 84.12M 84.12M 84.12M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Liquid AI είναι $ 16.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIQAI είναι 84.12M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.44K