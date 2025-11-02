Linos AI (LNS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004161 $ 0.00004161 $ 0.00004161 Κατώτ. 24H $ 0.0000436 $ 0.0000436 $ 0.0000436 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004161$ 0.00004161 $ 0.00004161 Υψηλ. 24H $ 0.0000436$ 0.0000436 $ 0.0000436 Υψηλή συνέχεια $ 0.00055908$ 0.00055908 $ 0.00055908 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004161$ 0.00004161 $ 0.00004161 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.28%

Linos AI (LNS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004274. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LNS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004161 και ενός υψηλού $ 0.0000436, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LNS είναι $ 0.00055908, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004161.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LNS έχει αλλάξει κατά -0.72% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Linos AI (LNS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 39.95K$ 39.95K $ 39.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 39.95K$ 39.95K $ 39.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 934.65M 934.65M 934.65M Συνολικός Όγκος 934,653,578.088972 934,653,578.088972 934,653,578.088972

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Linos AI είναι $ 39.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LNS είναι 934.65M, με συνολική προσφορά 934653578.088972. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 39.95K