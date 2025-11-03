Light Speed Cat (LSCAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00171341$ 0.00171341 $ 0.00171341 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.90%

Light Speed Cat (LSCAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LSCAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LSCAT είναι $ 0.00171341, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LSCAT έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, -1.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Light Speed Cat (LSCAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 79.15M 79.15M 79.15M Συνολικός Όγκος 79,145,021.3733267 79,145,021.3733267 79,145,021.3733267

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Light Speed Cat είναι $ 35.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LSCAT είναι 79.15M, με συνολική προσφορά 79145021.3733267. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 35.48K