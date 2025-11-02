LIFI (LIFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00212368 $ 0.00212368 $ 0.00212368 Κατώτ. 24H $ 0.00216903 $ 0.00216903 $ 0.00216903 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00212368$ 0.00212368 $ 0.00212368 Υψηλ. 24H $ 0.00216903$ 0.00216903 $ 0.00216903 Υψηλή συνέχεια $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00210493$ 0.00210493 $ 0.00210493 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -75.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -75.21%

LIFI (LIFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00214175. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00212368 και ενός υψηλού $ 0.00216903, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIFI είναι $ 0.03303058, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00210493.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIFI έχει αλλάξει κατά -0.42% την τελευταία ώρα, +0.73% τις τελευταίες 24 ώρες και -75.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LIFI (LIFI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.50M 7.50M 7.50M Συνολικός Όγκος 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LIFI είναι $ 16.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIFI είναι 7.50M, με συνολική προσφορά 7500000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.06K