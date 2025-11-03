LICKO (LICKO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.21%

LICKO (LICKO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LICKO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LICKO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LICKO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +2.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LICKO (LICKO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69B 420.69B 420.69B Συνολικός Όγκος 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LICKO είναι $ 14.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LICKO είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.09K