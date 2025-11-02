Libra Incentix (LIXX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +25.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +25.34%

Libra Incentix (LIXX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIXX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIXX είναι $ 0.00473475, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIXX έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, +6.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +25.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Libra Incentix (LIXX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.70B 6.70B 6.70B Συνολικός Όγκος 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Libra Incentix είναι $ 1.38M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIXX είναι 6.70B, με συνολική προσφορά 15000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.09M