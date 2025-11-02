LEOONO by Virtuals (LEO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00041674 $ 0.00041674 $ 0.00041674 Κατώτ. 24H $ 0.00049708 $ 0.00049708 $ 0.00049708 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00041674$ 0.00041674 $ 0.00041674 Υψηλ. 24H $ 0.00049708$ 0.00049708 $ 0.00049708 Υψηλή συνέχεια $ 0.00504633$ 0.00504633 $ 0.00504633 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005216$ 0.00005216 $ 0.00005216 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -13.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.68%

LEOONO by Virtuals (LEO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00041723. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LEO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00041674 και ενός υψηλού $ 0.00049708, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LEO είναι $ 0.00504633, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005216.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LEO έχει αλλάξει κατά -2.25% την τελευταία ώρα, -13.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LEOONO by Virtuals (LEO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 417.23K$ 417.23K $ 417.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 417.23K$ 417.23K $ 417.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LEOONO by Virtuals είναι $ 417.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LEO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 417.23K