Τι είναι LENS (LENS)

Lens is a specialized browser that lets you view multiple websites simultaneously in a highly organized layout. It allows you to create and save custom workspaces in the cloud for instant access from any device, anywhere you are. With robust security measures and privacy features, Lens ensures your online activities remain safe, giving you a reliable and protected browsing experience true every time.

LENS (LENS) Πόρος Επίσημος ιστότοπος