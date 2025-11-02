Lenny (LENNY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00040963 $ 0.00040963 $ 0.00040963 Κατώτ. 24H $ 0.00045244 $ 0.00045244 $ 0.00045244 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00040963$ 0.00040963 $ 0.00040963 Υψηλ. 24H $ 0.00045244$ 0.00045244 $ 0.00045244 Υψηλή συνέχεια $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004959$ 0.00004959 $ 0.00004959 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.31%

Lenny (LENNY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.000418. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LENNY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00040963 και ενός υψηλού $ 0.00045244, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LENNY είναι $ 0.00220577, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004959.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LENNY έχει αλλάξει κατά -0.77% την τελευταία ώρα, -7.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lenny (LENNY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 401.97K$ 401.97K $ 401.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 401.97K$ 401.97K $ 401.97K Προμήθεια Κυκλοφορίας 961.54M 961.54M 961.54M Συνολικός Όγκος 961,540,632.307538 961,540,632.307538 961,540,632.307538

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lenny είναι $ 401.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LENNY είναι 961.54M, με συνολική προσφορά 961540632.307538. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 401.97K