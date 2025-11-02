Legend of Arcadia (ARCA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01114835 $ 0.01114835 $ 0.01114835 Κατώτ. 24H $ 0.01127093 $ 0.01127093 $ 0.01127093 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01114835$ 0.01114835 $ 0.01114835 Υψηλ. 24H $ 0.01127093$ 0.01127093 $ 0.01127093 Υψηλή συνέχεια $ 0.089965$ 0.089965 $ 0.089965 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0104858$ 0.0104858 $ 0.0104858 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.97%

Legend of Arcadia (ARCA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0112567. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARCA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01114835 και ενός υψηλού $ 0.01127093, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARCA είναι $ 0.089965, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0104858.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARCA έχει αλλάξει κατά +0.30% την τελευταία ώρα, +0.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M Προμήθεια Κυκλοφορίας 277.33M 277.33M 277.33M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Legend of Arcadia είναι $ 3.12M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARCA είναι 277.33M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.24M