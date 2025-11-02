ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Legend of Arcadia είναι 0.0112567 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ARCA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ARCA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ARCA

Πληροφορίες Τιμής ARCA

Τι είναι το ARCA

Whitepaper ARCA

Επίσημος Ιστότοπος ARCA

Tokenomics ARCA

Προβλέψεις Τιμών ARCA

Legend of Arcadia Λογότ.

Legend of Arcadia Τιμή (ARCA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ARCA σε USD

+0.40%1D
Legend of Arcadia (ARCA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:46:09 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

+0.30%

+0.45%

-3.97%

-3.97%

Legend of Arcadia (ARCA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0112567. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARCA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01114835 και ενός υψηλού $ 0.01127093, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARCA είναι $ 0.089965, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0104858.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARCA έχει αλλάξει κατά +0.30% την τελευταία ώρα, +0.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Legend of Arcadia είναι $ 3.12M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARCA είναι 277.33M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.24M

Legend of Arcadia (ARCA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Legend of Arcadia σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Legend of Arcadia σε USD ήταν $ -0.0012415318.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Legend of Arcadia σε USD ήταν $ -0.0015247245.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Legend of Arcadia σε USD ήταν $ -0.003329792846790585.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.45%
30 ημέρες$ -0.0012415318-11.02%
60 Ημέρες$ -0.0015247245-13.54%
90 Ημέρες$ -0.003329792846790585-22.82%

Τι είναι Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

Legend of Arcadia (ARCA) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Legend of Arcadia Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Legend of Arcadia (ARCA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Legend of Arcadia (ARCA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Legend of Arcadia.

Ελέγξτε την Legend of Arcadia πρόβλεψη τιμής τώρα!

ARCA σε Τοπικά Νομίσματα

Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Legend of Arcadia (ARCA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ARCA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Legend of Arcadia (ARCA)

Πόσο αξίζει το Legend of Arcadia (ARCA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ARCA στο USD είναι 0.0112567 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ARCA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ARCA σε USD είναι $ 0.0112567. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Legend of Arcadia;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ARCA είναι $ 3.12M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARCA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARCA είναι 277.33M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ARCA;
Το ARCA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.089965 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ARCA;
Το ARCA είχε τιμή ATL ύψους 0.0104858 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ARCA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ARCA είναι -- USD.
Θα ανέβει το ARCA υψηλότερα φέτος;
Το ARCA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ARCA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:46:09 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

ΔΗΜ.

