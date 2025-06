Τι είναι Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Legacy BOLD (BOLD) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Legacy BOLD (BOLD) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BOLD token τώρα!