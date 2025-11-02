Ledgity Token (LDY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01038322 $ 0.01038322 $ 0.01038322 Κατώτ. 24H $ 0.01054835 $ 0.01054835 $ 0.01054835 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01038322$ 0.01038322 $ 0.01038322 Υψηλ. 24H $ 0.01054835$ 0.01054835 $ 0.01054835 Υψηλή συνέχεια $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.25%

Ledgity Token (LDY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01043881. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LDY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01038322 και ενός υψηλού $ 0.01054835, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LDY είναι $ 0.110451, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00392962.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LDY έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, +0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ledgity Token (LDY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 384.97K$ 384.97K $ 384.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 782.91K$ 782.91K $ 782.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 36.88M 36.88M 36.88M Συνολικός Όγκος 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ledgity Token είναι $ 384.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LDY είναι 36.88M, με συνολική προσφορά 75000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 782.91K