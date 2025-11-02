League of Kingdoms (LOKA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.09259 $ 0.09259 $ 0.09259 Κατώτ. 24H $ 0.1022 $ 0.1022 $ 0.1022 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.09259$ 0.09259 $ 0.09259 Υψηλ. 24H $ 0.1022$ 0.1022 $ 0.1022 Υψηλή συνέχεια $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.35%

League of Kingdoms (LOKA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.097338. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOKA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.09259 και ενός υψηλού $ 0.1022, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOKA είναι $ 5.37, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04425999.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOKA έχει αλλάξει κατά +0.62% την τελευταία ώρα, -2.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 48.67M$ 48.67M $ 48.67M Προμήθεια Κυκλοφορίας 45.17M 45.17M 45.17M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του League of Kingdoms είναι $ 4.40M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOKA είναι 45.17M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.67M