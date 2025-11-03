Lazer Eyez (LZR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001349 $ 0.00001349 $ 0.00001349 Κατώτ. 24H $ 0.00001388 $ 0.00001388 $ 0.00001388 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001349$ 0.00001349 $ 0.00001349 Υψηλ. 24H $ 0.00001388$ 0.00001388 $ 0.00001388 Υψηλή συνέχεια $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001297$ 0.00001297 $ 0.00001297 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.62%

Lazer Eyez (LZR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001364. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LZR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001349 και ενός υψηλού $ 0.00001388, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LZR είναι $ 0.00284929, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001297.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LZR έχει αλλάξει κατά +0.49% την τελευταία ώρα, -0.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lazer Eyez (LZR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.63K$ 13.63K $ 13.63K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.63K$ 13.63K $ 13.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.41M 999.41M 999.41M Συνολικός Όγκος 999,406,654.674038 999,406,654.674038 999,406,654.674038

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lazer Eyez είναι $ 13.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LZR είναι 999.41M, με συνολική προσφορά 999406654.674038. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.63K