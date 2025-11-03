Launchium (LNCHM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.0000158 Υψηλ. 24H $ 0.00001732 Υψηλή συνέχεια $ 0.00025703 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001441 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.95%

Launchium (LNCHM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001583. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LNCHM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000158 και ενός υψηλού $ 0.00001732, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LNCHM είναι $ 0.00025703, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001441.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LNCHM έχει αλλάξει κατά +0.23% την τελευταία ώρα, -7.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Launchium (LNCHM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.79K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 933.95M Συνολικός Όγκος 933,946,118.2794385

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Launchium είναι $ 14.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LNCHM είναι 933.95M, με συνολική προσφορά 933946118.2794385. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.79K