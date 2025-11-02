LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.56%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VLAMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VLAMA είναι $ 0.00509577, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VLAMA έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, -5.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 175.63K$ 175.63K $ 175.63K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 175.63K$ 175.63K $ 175.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 199.60M 199.60M 199.60M Συνολικός Όγκος 199,603,181.73480573 199,603,181.73480573 199,603,181.73480573

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LAMA Trust Coin V2 είναι $ 175.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VLAMA είναι 199.60M, με συνολική προσφορά 199603181.73480573. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 175.63K