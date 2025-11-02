ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή LAMA Trust Coin V2 είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VLAMA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VLAMA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VLAMA

Πληροφορίες Τιμής VLAMA

Τι είναι το VLAMA

Whitepaper VLAMA

Επίσημος Ιστότοπος VLAMA

Tokenomics VLAMA

Προβλέψεις Τιμών VLAMA

LAMA Trust Coin V2 Λογότ.

LAMA Trust Coin V2 Τιμή (VLAMA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 VLAMA σε USD

$0.00087991
$0.00087991$0.00087991
-5.80%1D
mexc
USD
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:45:26 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00509577
$ 0.00509577$ 0.00509577

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-5.81%

-21.56%

-21.56%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VLAMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VLAMA είναι $ 0.00509577, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VLAMA έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, -5.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Πληροφορίες αγοράς

$ 175.63K
$ 175.63K$ 175.63K

--
----

$ 175.63K
$ 175.63K$ 175.63K

199.60M
199.60M 199.60M

199,603,181.73480573
199,603,181.73480573 199,603,181.73480573

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LAMA Trust Coin V2 είναι $ 175.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VLAMA είναι 199.60M, με συνολική προσφορά 199603181.73480573. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 175.63K

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από LAMA Trust Coin V2 σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LAMA Trust Coin V2 σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LAMA Trust Coin V2 σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από LAMA Trust Coin V2 σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-5.81%
30 ημέρες$ 0-23.28%
60 Ημέρες$ 0-70.47%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Πόρος

LAMA Trust Coin V2 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το LAMA Trust Coin V2.

Ελέγξτε την LAMA Trust Coin V2 πρόβλεψη τιμής τώρα!

VLAMA σε Τοπικά Νομίσματα

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VLAMA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Πόσο αξίζει το LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VLAMA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VLAMA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VLAMA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του LAMA Trust Coin V2;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VLAMA είναι $ 175.63K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VLAMA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VLAMA είναι 199.60M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VLAMA;
Το VLAMA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00509577 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VLAMA;
Το VLAMA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VLAMA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VLAMA είναι -- USD.
Θα ανέβει το VLAMA υψηλότερα φέτος;
Το VLAMA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VLAMA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

