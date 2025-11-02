Lair (LAIR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00225432 $ 0.00225432 $ 0.00225432 Κατώτ. 24H $ 0.00228006 $ 0.00228006 $ 0.00228006 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00225432$ 0.00225432 $ 0.00225432 Υψηλ. 24H $ 0.00228006$ 0.00228006 $ 0.00228006 Υψηλή συνέχεια $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00147727$ 0.00147727 $ 0.00147727 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +43.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +43.93%

Lair (LAIR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00226943. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LAIR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00225432 και ενός υψηλού $ 0.00228006, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LAIR είναι $ 0.04308942, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00147727.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LAIR έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, +0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και +43.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lair (LAIR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Προμήθεια Κυκλοφορίας 563.52M 563.52M 563.52M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lair είναι $ 1.28M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LAIR είναι 563.52M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.27M